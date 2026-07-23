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إيران

الخارجية الإيرانية: التهديد بمهاجمة البنى التحتية المدنية تطبيع لجرائم الحرب
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إيران

الخارجية الإيرانية: التهديد بمهاجمة البنى التحتية المدنية تطبيع لجرائم الحرب

2026-07-23 14:34
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في معرض رده على تهديدات بعض المسؤولين الأميركيين بمهاجمة البنى التحتية المدنية في إيران، أن هذه المواقف تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وقال بقائي في بيان أصدره اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، ردًا على التهديدات الأميركية، باستهداف البنى التحتية المدنية بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة: "لا تُعدّ أي أوامر ترخيصًا لارتكاب جرائم حرب، والاستشهاد بأمر أعلى لتبرير جرائم الحرب لا يُعفي مرتكبيها من المسؤولية الجنائية".

أضاف بقائي: "إن الإدارة الأميركية الحاكمة تُدمّر القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتُضحّي بما تبقى من أسس الأخلاق والحضارة الإنسانية في سبيل سياسات الحرب والقتل".

وشدد على "أن السياسة التي تُجيز تدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة غير قانونية وجنائية بشكل واضح. وهذا النهج يُمثّل انتقامًا وعقابًا جماعيًا، وهما فعلان محظوران صراحةً بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي، بما في ذلك المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة".

وأكد بقائي أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. كما ينصّ قانون القضاء العسكري الموحد ودليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية على ذلك أيضًا وأنّ أفراد الجيش مُلزمون بشكلٍ واضح بالامتناع عن تنفيذ الأوامر غير القانونية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كلامه مشددًا على أن "إيران تقف بحزم ضدّ التمرّد والفوضى".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
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