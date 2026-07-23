أعلن الجيش الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنفذ استراتيجيات وسيناريوهات جديدة، في حال أصرّ العدو على مهاجمة البنى التحتية المدنية في إيران، بهدف جعل استمرار الحرب مستحيلًا على المعتدين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، في معرض شرحه لآخر مستجدات المواجهة مع المعتدين الأميركيين اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026: "بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من قبل الجانب الأميركي، نشهد الآن مرحلة جديدة من الحرب، كما تنفذ القوات المسلحة الإيرانية هجماتها الانتقامية ردًا على اعتداءات العدو، وستستمر هذه العمليات طالما استمرت الهجمات الأميركية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد".

وحذّر العميد أكرمي نيا من إطالة أمد هذا الوضع، وقال: "يجب على الأميركيين أن يعلموا أن هذا المسار لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل لفترة طويلة، وإذا أصرّوا على استمرار شرورهم ضد المناطق الجنوبية من بلادنا، فسنقوم حتمًا بإجراءات جديدة. لقد تم التخطيط والعمل على سيناريوهات جديدة، وسندخل بالتأكيد بشكل جديد لإجبار العدو على التوقف عن الحرب".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الدخول في ميادين جديدة يمكن أن يكون أحد الخيارات الاستراتيجية لإيران، وقال: "هناك استراتيجيات أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

ثم تطرق العميد أكرمي نيا إلى وضع القوات الجوية للجيش، فقال: "لقد استفدنا إلى أقصى حد من فترة وقف إطلاق النار لتعزيز وضعنا وقوتنا القتالية. في الواقع، المهم هو الروح المعنوية والدافع والإرادة العالية لرفاقي في القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الإيراني لمواجهة عدوان العدو، ولحسن الحظ، نحن اليوم في حالة استعداد أفضل مما كنا عليه في الماضي".

وحول احتمالية الهجوم البري للعدو ومستوى استعداد القوات البرية للجيش الإيراني، قال العميد أكرمي نيا: "نحن لا نستبعد أي إجراء من قبل العدو، ولهذا السبب، قمنا بتعزيز استعداداتنا لأي سيناريو قد يختاره العدو وينفذه. ولكن إذا قام العدو باعتداء بري، فستكون خسارته أكبر بكثير مما ستكون عليه في الهجمات الجوية والبعيدة المدى. العمليات البرية توفر فرصًا كبيرة جدًا لإلحاق الضرر وتكبيد العدو خسائر أكبر، وفي هذا المجال، ستكون فعاليتنا وكفاءتنا أعلى بكثير".

وأشار العميد أكرمي نيا إلى موضوع الانتقام والمطالبة بدماء الشهداء والقائد الشهيد، وقال: "لقد تحول هذا الموضوع اليوم إلى مطلب شعبي عام ووطني؛ لذا، وبالنظر إلى هذا المطلب الوطني، وتأكيدات القائد العام للقوات المسلحة في رسائله، قامت القوات المسلحة بتعديل برامجها في هذا الاتجاه، وإن شاء الله، ستنتقم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العدو المعتدي لدماء الشهداء وقائدنا الشهيد العزيز".

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