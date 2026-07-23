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إيران

الزيدي في طهران .. اتفاق على تنفيذ الاتفاقات المشتركة 
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إيران

الزيدي في طهران .. اتفاق على تنفيذ الاتفاقات المشتركة 

2026-07-23 15:41
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وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الخميس (23 تموز/يوليو 2026) إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

هذا، والتقى الزيدي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان حيث شدد الطرفان على الأواصر التاريخية والثقافية والدينية والشعبية المتينة بين البلدين وشددا على ضرورة حفظ وتعزيز هذا الرأس مال القيّم بوصفه سندًا لتطوير التعاون الاستراتيجي.

كما تم البحث في أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع العلاقات الثنائية.

وأشار الطرفان إلى الاتفاقات المشتركة بين إيران والعراق، واعتبرا أن الإسراع في تنفيذها بشكل كامل، خطوة مهمة على طريق النهوض بالعلاقات وتوفير المصالح المتبادلة وشددا على ضرورة تفعيل الطاقات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والترانزيت والطاقة والتعاون الاقليمي.

وأكد الطرفان أهمية التقارب والتنسيق المستمر، واعتبرا أن فتح آفاق جديدة للتعاون يشكل ضرورة استراتيجية لمستقبل العلاقات بين طهران وبغداد وقالا إن توسيع العلاقات الشاملة، يسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والرفاه بالبلدين إضافة إلى توفير مصالح الشعبين الشقيقين وتوطيد التضامن والانسجام الاقليميين.

الكلمات المفتاحية
العراق ايران علي الزيدي
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