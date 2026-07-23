أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية، في بيان، أنه "وأثناء قيام فريق الدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية بواجبه الإنساني في تفقد مكان الغارة الأولى في حي البريد – بلدة النبطية الفوقا، قام العدو "الاسرائيلي" باستهداف محيط عمل الأخوة المسعفين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح طفيفة، إضافة إلى تضرر سيارة الإسعاف التابعة للفريق".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن أداء واجبنا الإنساني، ولن تمنع فرقنا من الاستمرار في إغاثة المحتاجين، وإسعاف الجرحى، والقيام برسالتها الإنسانية بكل مسؤولية وإخلاص".

وختمت: "سيبقى الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية حاضرًا إلى جانب أهلنا، مؤمنًا بأن حماية الإنسان وإنقاذ الحياة رسالة لا توقفها الاعتداءات، ولا تكسرها التضحيات".

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