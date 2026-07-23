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إيران

الخارجية الإيرانية: تعاون بريطانيا مع أميركا في الهجوم على إيران تواطؤ في جريمة العدو
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إيران

الخارجية الإيرانية: تعاون بريطانيا مع أميركا في الهجوم على إيران تواطؤ في جريمة العدو

2026-07-23 18:58
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استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية بوضع قواعدها وإمكاناتها العسكرية بتصرف أميركا لشن هجمات على إيران، وأكدت أن هذا الإجراء يتعارض وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويُعتبر وفقًا للقرار 3314 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مصداقًا للعمل العدواني ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان "إن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "إن الساسة البريطانيين اتخذوا القرار بالتماشي مع هذه الاجراءات علمًا منهم بأن الهجمات العسكرية الأميركية على إيران والتي بدأت مع مشاركة الكيان الصهيوني وما زالت مستمرة، تعد عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. لذلك فإن أي مشاركة أو تعاون في التمهيد لهذه الهجمات وتنفيذها، سيعدّ بمنزلة تواطؤ في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب".

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها أن هذا القرار "يدحض أكثر فأكثر مزاعم لندن حول دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والسلام والأمن الدوليين".

ورأت أن إجراء الحكومة البريطانية يُذكر بماضي تدخلات بريطانيا في شؤون إيران، مؤكدةً بأن "هذا التوجه وفضلًا عن كونه يشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية لبريطانيا في احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُذكر بالتدخلات التاريخية لهذا البلد ضد الشعب الإيراني بما في ذلك انقلاب (19 تموز/يوليو 1953) والدعم الشامل لنظام صدام في الحرب المفروضة وفرض العقوبات غير القانونية تحت ذريعة الموضوع النووي ومواكبة أميركا في ما يسمى "آلية الزناد" وكذلك الافتراء على حرس الثورة الاسلامية".

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بأن الجمهورية الاسلامية الإيرانية عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومصالحها وأمنها القومي أمام أي عدوان، وأن أي طرف يشارك بأي شكل في العدوان العسكري على إيران، سيتحمل مسؤولية تداعيات وتبعات قراره.

الكلمات المفتاحية
بريطانيا الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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