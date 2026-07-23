استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق أسعد حردان، بحضور نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعضو المكتب السياسي سماح مهدي، وفدًا قياديًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضمّ عضو المكتب السياسي - مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد، وعضو المكتب السياسي عدنان أبو النايف، وعضوي قيادة لبنان أبا عماد شاتيلا وخميس قطب.

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة والمستجدّات، وأوضاع أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، وتفاقم معاناتهم الاقتصادية والمعيشية إلى مستويات خطيرة، نتيجة التقليصات المستمرة لخدمات وكالة الأونروا، واستمرار الحرمان من الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

وعرض الوفد "للمخاطر والتحديات، نتيجة الحرب العدوانية الشاملة التي تستهدف القضية والحقوق والوجود الفلسطيني"، مؤكدًا أن "ما يجري يندرج في سياق مشروع استعماري صهيوني يمارس كل أشكال الوحشية والإبادة والقتل والاستعمار، بهدف فرض وقائع ميدانية وسياسية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأكد الوفد أن "الأولوية الوطنية والرئيسة هي وقف الإبادة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، ومجابهة مشاريع الضم والاستعمار والتطهير العرقي في الضفة الفلسطينية والقدس، وهذا يستوجب برنامج عمل وطني وكفاحي موحد، وإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الداخلية"، داعيًا إلى "إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل بمشاركة الكل الفلسطيني للاتفاق على رؤية وطنية موحدة وتحقيق الشراكة الوطنية، بما يعزز عناصر القوة الفلسطينية ويدعم صمود شعبنا في مجابهة الاحتلال وإفشال أهدافه العدوانية".

وأكد الوفد أن "تضحيات شعبنا وصموده وثباته تشكل أحد أهم عناصر القوة في مواجهة المشروع الاستعماري "الإسرائيلي""، مشددًا على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول العربية والأطراف الضامنة، وتفعيل حركة الشارع العربي، من أجل وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار".

ودعا الوفد إلى "تنظيم العلاقات اللبنانية – الفلسطينية على أسس سليمة وبمقاربة شاملة تحفظ المصلحة المشتركة للبنانيين والفلسطينيين، وإقرار تشريعات تضمن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها الحق في العمل والتملك، بما يدعم صمودهم ونضالهم من أجل حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين".

بدوره، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان على العلاقة التاريخية التي تربط الحزب بالفصائل والقوى الفلسطينية التي بوصلتها فلسطين، مشددًا على "ضرورة التمسك بوحدة أبناء شعبنا في مواجهة حرب الإبادة والعدوان المتمادي للعدو الصهيوني وحلفائه ضد شعبنا".

ورأى حردان أنه "من الضروري سن القوانين ووضع الأنظمة التي تكفل لأبناء شعبنا الفلسطيني حياة كريمة مستقرة إلى حين إنجاز حق العودة إلى كل مدينة وقرية في فلسطين".

وشدد على أنه "من المستحيل أن يؤمن جانب العدو الصهيوني حتى وإن وقّع على أية اتفاقات؛ فتاريخه مليء بالجرائم والمجازر ونقض العهود والاتفاقيات منذ نشأته احتلالًا على أرضنا وحتى اليوم".

وأكد حردان أن "التضحيات الجسام التي بذلها شعبنا خلال المواجهات البطولية والصمود التاريخي بوجه العدو الغاصب، لن تكون نتيجتها إلا تحقيق انتصار سيحفر في ذاكرة أمتنا".

وختم قائلًا: "المعادلة واضحة؛ حيث هناك احتلال وعدوان، فإن المقاومة حق طبيعي لشعبنا تكفله كل المواثيق الدولية، ولذلك فإن التمسك بهذا الحق خيار ثابت لا رجعة عنه".

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد الزائر إلى حردان مجموعة من إصدارات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

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