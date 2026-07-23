كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي العراق: رسالة القائد الخامنئي للعراقيين تعبير عن وحدة الموقف والمصير

فلسطين

الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق

2026-07-23 19:40
70

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مصر وقطر وتركيا، دعا فيها إلى بذل كل الجهود اللازمة والمطلوبة من أجل إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف خروقاته وتطبيق التزاماته في الاتفاقات الموقعة، مستعرضًا الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في قطاع غزة. 

وقال الحية في رسالته: "إن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته، بل تعمد خلال الأيام الأخيرة تصعيد جرائمه وخروقاته الدموية في مسعى يهدف إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعبنا".

وأضاف "شملت هذه الانتهاكات جميع نواحي الحياة في قطاع غزة، من حيث القتل المتعمد والاستهداف المباشر للمواطنين؛ مما أدى إلى وقوع آلاف المواطنين الأبرياء وتدمير مئات المنازل والمنشآت، إضافة إلى إعادة احتلال مساحات جديدة من الأرض، وواصل منع إمدادات الغذاء والدواء واحتياجات القطاع والمساعدات الإنسانية من الدخول إلا بأقل من الحد الأدنى، فضلًا عن استمرار منع إدخال مواد الترميم التي نص عليها الاتفاق من أجل إصلاح المستشفيات والبلديات والمرافق العامة، وبلغ عدد الشهداء 1143 منهم 409 من النساء والأطفال والمسنين، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرحى والمصابين 3616، عدد الأطفال والنساء والمسنين منهم 1789.

ورأى رئيس حركة حماس أن هذه الانتهاكات الخطيرة والمتعمدة تشير إلى أن الاحتلال الصهيوني يتعمد تحدي إرادة الضامنين والمجتمع الدولي، الذي يقف ويدعم الاتفاق ويعمل على استكماله والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يتطلب تحركًا سريعًا من قبل الضامنين للاتفاق من أجل الحفاظ عليه وإنجاح الجهود لاستكمال مراحله.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق
الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق
فلسطين منذ ساعة
3228 مستوطنًا بقيادة بن غفير يقتحمون المسجد الأقصى بذكرى
3228 مستوطنًا بقيادة بن غفير يقتحمون المسجد الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
فلسطين منذ 4 ساعات
6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
فلسطين منذ 7 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة: 5 شهداء بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة: 5 شهداء بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق
الحية في رسالة إلى قادة الدول الوسيطة: الاحتلال يتعمد تحدي إرادة الضامنين للاتفاق
فلسطين منذ ساعة
6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
فلسطين منذ 7 ساعات
وقفات احتجاجية حاشدة.. الجبهة المغربية تدين مجازر غزة وتحذر من استمرار التطبيع
وقفات احتجاجية حاشدة.. الجبهة المغربية تدين مجازر غزة وتحذر من استمرار التطبيع
خاص العهد منذ 8 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة: 5 شهداء بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة: 5 شهداء بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة