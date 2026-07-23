شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة مجدل سلم الجنوبية كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا في معركة العصف المأكول بمسيرة حاشدة على وقع الهتافات المندّدة بأميركا والكيان الصهيوني، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله.

شارك في التشييع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، علماء دين، عوائل الشهداء، شخصيات وفعاليات، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وجرى التشييع بمراسم عاشورائية مهيبة، تخللها عرضٌ رمزي جسّد شخصيات الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، حيث جرى استقبال جثامين الشهداء في مشهد مؤثر على وقع اللطميات الحسينية، مستحضرًا واقعة كربلاء وما تختزنه من معاني الفداء والإباء، في تجسيدٍ للارتباط الوجداني والنهج الذي يجمع بين قافلة الشهداء والمسيرة الحسينية.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من حملة الرايات الحسينية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثامين الطاهرة التي ووريت في الثرى إلى جانب من سبقها من السعداء.

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