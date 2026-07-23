أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، أن اليوم تخطى سعر طن المازوت الألف و300 دولار، نتيجة سياسة الاحتكار وتعطيش السوق التي تمارسها مافيات النفط، كلما لاحت بوادر أزمة في الأفق.

وأضاف في منشورٍ له عبر منصة "إكس" قائلًا: "للأسف، يتّبع وزيرا الطاقة والإقتصاد أسلوب التراخي وعدم المحاسبة تجاه هؤلاء على حساب مصالح اللبنانيين".

وختم خواجة بالقول، "المطلوب إشباع السوق وتحويل المحتكرين والمخالفين إلى النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى".

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