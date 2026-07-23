كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي صحيفة "معاريف" تكشف عن هجرة سلبية حادّة إلى الخارج

لبنان

مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع
🎧 إستمع للمقال
لبنان

مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع

2026-07-23 21:45
69

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن "مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال"، مشيرًا إلى أنه "تماشيًا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميديوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة مشروع حزمة الإنترنت".

وفي ملف مرفأ بيروت، أوضح أن "المجلس وافق على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك المرفأ لمصلحة مشروع التوسعة، كما عيّن سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية".

وأكد مرقص أن "ملف الكهرباء استحوذ على جزء كبير من النقاش داخل الجلسة"، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء "وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدّمتها وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ".

وأضاف وزير الإعلام: "إن المجلس قرر أيضًا دفع بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوةً بالمناطق الأخرى، كما وافق على اتفاقية قرض طويل الأمد بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تسهيل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية".

وأشار مرقص إلى أن "المجلس وافق كذلك على عدد من مذكرات التعاون مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية، إضافةً إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ أعمال الكنس والتنظيف والشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية بول مرقص
إقرأ المزيد
المزيد
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع
لبنان منذ ساعة
خواجة: وزيرا الطاقة والاقتصاد يتبعان أسلوب التراخي وعدم المحاسبة
خواجة: وزيرا الطاقة والاقتصاد يتبعان أسلوب التراخي وعدم المحاسبة
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون كوكبة من الشهداء في مجدل سلم
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون كوكبة من الشهداء في مجدل سلم
لبنان منذ ساعة
حردان استقبل وفدًا من الديمقراطية: المقاومة حق ثابت وخيار لا رجعة عنه 
حردان استقبل وفدًا من الديمقراطية: المقاومة حق ثابت وخيار لا رجعة عنه 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقرّ عدة مشاريع
لبنان منذ ساعة
من منارة الحريات إلى ملاحقة الصحافيين.. أي لبنان يُراد؟
من منارة الحريات إلى ملاحقة الصحافيين.. أي لبنان يُراد؟
خاص العهد منذ يومين
المفتي قبلان: أغيثوا لبنان قبل أن تدفعه السلطة الحالية نحو جحيم فتنة
المفتي قبلان: أغيثوا لبنان قبل أن تدفعه السلطة الحالية نحو جحيم فتنة
لبنان منذ 4 أيام
"سلطة بعبدا" بلا حاضنة شعبية فهل تصحو قبل فوات الآوان؟
نقاط على الحروف منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة