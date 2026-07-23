وقع العراق وإيران اتفاقيات تعاون وتوأمة في مجالات الإدارة العامة والتعليم والاقتصاد والنقل والمنافذ الحقوقية، وذلك خلال اجتماع عُقد بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أنه تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، كان أبرزها التوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران التي وقّعت من قبل وزير الاقتصاد والمالية الإيراني ووزير المالية العراقي. كما وقّع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقتشي مذكرة تفاهم ثانية تهدف لإنشاء خط سكة حديد كرمانشاه-خسروي-خانقين-بغداد. فضلاً عن توقيع مذكرة في مجال الإدارة العامة والتعليم والموارد البشرية بين وزير المالية العراقي فالح ساري عبدشي ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني سيد علي مدني زاده.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة وضع خطة تعاون استراتيجي شاملة، معتبرًا أن التنمية الشاملة تعتمد على التنفيذ السريع للاتفاقيات وتوسيع التعاون الاقتصادي والبنية التحتية وتعزيز التفاعلات الأمنية، ومشددًا على أن أمن البلدين مترابط.

ومن جهته، صرّح رئيس الوزراء العراقي بأن بلاده لن تسمح بأن تصبح أي نقطة على أراضيها محطة لتهديد الجمهورية الإسلامية.

وفي ختام الزيارة الرسمية، أصدرت طهران وبغداد بيانًا مشتركًا أكدتا فيه اتفاقهما على إعداد وثيقة شاملة واستراتيجية لتوسيع التعاون الثنائي، واعتبار تطوير العلاقات ضرورة استراتيجية تخدم مصالح البلدين. وشدد البيان على الإرادة السياسية لجعل العلاقات نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، مع الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة سنويًا على مستوى القيادتين.

كما أكد الطرفان ضرورة الإسراع في استكمال مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة، والالتزام بجميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم واستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة. ولفت البيان إلى تقارب وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة والتهديدات العابرة للحدود؛ بما يحافظ على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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