كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي 4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز

إيران

عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية
🎧 إستمع للمقال
إيران

عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية

2026-07-24 07:52
48

شنت القوات الأميركية عدوانًا جويًا جديدًا على إيران فجر اليوم الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، استهدف بنى تحتية مدنية في عدد من المدن الإيرانية، ما تسبب بارتقاء عدد من المدنيين شهداء، ووقوع جرحى، وانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق بجنوب غرب البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية إيرانية رسمية وشبه رسمية بأن سلسلة من الانفجارات المتزامنة، دوّت في مدن جاسك وبندر عباس بمحافظة هرمزغان، وكنارك في سيستان وبلوشستان، والأهواز وأميدية وأنديمشك في محافظة خوزستان، بالإضافة إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم.

وأكد مساعد محافظ خوزستان أن هجمات صاروخية أميركية استهدفت محيط مدينتي أميدية وأنديمشك، بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في سبع مناطق على الأقل داخل مدينة الأهواز وحدها.

وعلى صعيد متصل، كشف مدير هيئة إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم جراء العدوان الأميركي، مؤكدًا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال، وأن التيار الكهربائي سيعود إلى طبيعته خلال ساعة واحدة.

وامتدت الاعتداءات نحو جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة على مضيق هرمز، حيث سُمع دوي انفجارات على سواحلها الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات في أجواء الجزيرة والمنطقة بأكملها.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز
4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز
إيران منذ 12 دقيقة
عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية
عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية
إيران منذ 24 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 8 ساعات
طهران وبغداد توقعان اتفاقيات تعاون وتوأمة وتتفقان على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة
طهران وبغداد توقعان اتفاقيات تعاون وتوأمة وتتفقان على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز
4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز
إيران منذ 12 دقيقة
عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية
عدوان أميركي جديد على إيران يستهدف بنى تحتية مدنية
إيران منذ 24 دقيقة
ترقّب
ترقّب "إسرائيلي" لقرار ترامب: "تل أبيب" تستعدّ للحرب... على أيّ حال
مقالات مختارة منذ ساعة
نجاح الضربة الأميركية غير مضمون: هذه هي رواية إيران حول «جبل الفأس»
نجاح الضربة الأميركية غير مضمون: هذه هي رواية إيران حول «جبل الفأس»
مقالات مختارة منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة