شنت القوات الأميركية عدوانًا جويًا جديدًا على إيران فجر اليوم الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، استهدف بنى تحتية مدنية في عدد من المدن الإيرانية، ما تسبب بارتقاء عدد من المدنيين شهداء، ووقوع جرحى، وانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق بجنوب غرب البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية إيرانية رسمية وشبه رسمية بأن سلسلة من الانفجارات المتزامنة، دوّت في مدن جاسك وبندر عباس بمحافظة هرمزغان، وكنارك في سيستان وبلوشستان، والأهواز وأميدية وأنديمشك في محافظة خوزستان، بالإضافة إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم.

وأكد مساعد محافظ خوزستان أن هجمات صاروخية أميركية استهدفت محيط مدينتي أميدية وأنديمشك، بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في سبع مناطق على الأقل داخل مدينة الأهواز وحدها.

وعلى صعيد متصل، كشف مدير هيئة إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم جراء العدوان الأميركي، مؤكدًا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال، وأن التيار الكهربائي سيعود إلى طبيعته خلال ساعة واحدة.

وامتدت الاعتداءات نحو جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة على مضيق هرمز، حيث سُمع دوي انفجارات على سواحلها الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات في أجواء الجزيرة والمنطقة بأكملها.

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