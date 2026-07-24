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إيران

4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز
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إيران

4 شهداء و5 جرحى جراء عدوان أميركي على ضواحي مدينة الأهواز

2026-07-24 08:04
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أعلن نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون ولي الله حياتي، استشهاد 4 مواطنين إيرانيين وإصابة 5 مواطنين آخرين بجروح جراء هجوم صاروخي شنّه العدو الإرهابي الأميركي فجر اليوم الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، على مناطق في ضواحي مدينة الأهواز (جنوب غرب إيران).

وقال حياتي في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للإنباء "إرنا" الرسمية: "عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه العدو الإرهابي الأميركي على مناطق محيطة بمدينة أهواز، استشهد أربعة من أبناء وطننا وأصيب خمسة آخرون".

وأشار حياتي إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، مضيفاً: "تتواجد فرق الإغاثة والفرق الطبية والمسؤولون المعنيون في الموقع، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح نائب محافظ خوزستان أنه "سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم وآخر مستجدات حالة المصابين"، مشيرً إلى أن عدة مواقع في 12 مدينة بالمحافظة استُهدفت بهجمات خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الاهواز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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