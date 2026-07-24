أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في بيان اليوم الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، ارتفاع حصيلة العدوان الأميركي المتواصل على إيران الإسلام إلى 55 شهيدًا و629 جريحًا، منذ بدء الموجة الأخيرة من الغارات الجوية في 27 حزيران/يونيو الماضي وحتى صباح 23 تموز/يوليو الجاري.

وكتب رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ بدء الغارات الجوية الأميركية الأخيرة في 27 حزيران/يونيو وحتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم 23 تموز/يوليو، استشهد 55 شخصًا وأصيب 629 شخصًا آخر"، موضحًا أن هذه الحصيلة تشمل كافة المحافظات التي تعرضت للقصف خلال الليالي الـ13 المتتالية من العدوان الأميركي.

وعرض كرمانبور في منشوره تفاصيل دقيقة عن هويات الضحايا، كاشفًا أن الأطفال والنساء كانوا من بين الأكثر تضررًا في الغارات الجوية الأميركية التي طالت مواقع في محافظات خوزستان وهرمزغان وأصفهان ولرستان ومركزي وسيستان وبلوشستان.

ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن من بين الشهداء 6 نساء و3 أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا، ومن بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتيًا دون سن 18 عامًا.

كما أشار كرمانبور إلى أنه "حتى الآن، أُجريت 52 عملية جراحية للمصابين، ولا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار العمليات العسكرية الأميركية لليلة الـ13 على التوالي".

ولم تشمل الإحصائية الجديدة لوزارة الصحة الإيرانية ضحايا العدوان الجديد الذي شنته القوات الأميركية فجر اليوم الجمعة، وأوقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأعلن نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون ولي الله حياتي، استشهاد 4 مواطنين إيرانيين وإصابة 5 مواطنين آخرين بجروح جراء هجوم صاروخي شنّه العدو الإرهابي الأميركي فجرًا، على مناطق في ضواحي مدينة الأهواز (جنوب غرب إيران).



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