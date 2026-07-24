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إيران

عراقجي يحذر: مصادرة أصول إيران سابقة خطيرة تؤجج التوتر
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إيران

عراقجي يحذر: مصادرة أصول إيران سابقة خطيرة تؤجج التوتر

2026-07-24 09:47
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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول إيران، مؤكدًا أنّ الفوضى وعدمَ الاستقرار الناجمين عن مثل هذا النهج الأميركي لن يكونا مستساغيْن ولا سلمييْن.

جاء ذلك ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن أو حمولتها في مضيق هرمز.

وقال عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنّ مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالبات مستقبلية لا علاقة لها بها تمثل سابقة خطيرة وتؤجج التوتر".

أضاف عراقجي: "إنّ الذين يرحبون بمثل هذه الأموال أو يستفيدون منها ينبغي أنْ يتذكروا أنه عندما تجعل الحكومات مصادرة أصول الآخرين ممارسة اعتيادية فلن تبقى أي أصول مالية بمنأى عن المصادرة".

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الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العقوبات المالية عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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