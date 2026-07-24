تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، لليوم الـ288 على التوالي، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات على المدينيين في مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

هذا؛ وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اخرين في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. واستشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون في غارة جوية شنها طيران الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلا قرب مستشفى اليمن السعيد، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين هما: الفتى "قصي أبو بيض" (16 عامًا) والشاب "يزن يونس" (22 عامًا).

واستشهدت فلسطينية متأثرة بجراح، أصيبت بها في وقت سابق، جراء غارة جوية لطيران الاحتلال على شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وشنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية على خمسة مبان سكنية في قطاع غزة، أدت إلى تدميرها وإلحاق أضرار بعدد كبير من المباني والمنازل المجاورة وإلى اصابات في صفوف المواطنين. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا قرب مركز شرطة مخيم جباليا ومنزلاً، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كذلك دمر قوات الاحتلال مسجد النور ومحيطه، في بلوك 9 جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما قصفت طائرات "إسرائيلية" منزلًا لعائلة عياش في مخيم المغازي وسط القطاع. كما دمّر منزلًا لعائلة أبو سمرة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

إلى ذلك؛ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 1185 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3816 مصابًا، وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 803 شهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة.

استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، 73311 شهيدًا، و173924 مصابًا.



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