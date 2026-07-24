استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة، ثلاثة منهم بحال حرجة، في هجوم شنته قوات الاحتلال الصهيوني ومجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، على بلدة تل الواقعة في جنوب غرب مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي بلدة تل وقوات الاحتلال والمستوطنين.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية، في مستشفى رفيديا الحكومي، استقبلت الشهداء والمصابين بعد إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أربعة، فيما يرقد عدد من المصابين في العناية المكثفة.

في تطورات الميدان، أفادت مصادر محلية بأن شابًا فلسطينيًا تمكن خلال المواجهات من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المشاركين في الهجوم، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين قرب البؤرة الاستيطانية المسماة بـ"حفات جلعاد" غرب نابلس. أسفرت العملية عن إصابة أربعة من الجنود والمستوطنين الصهاينة، بينهم ضابط وعنصر أمن، فيما وُصفت إصابة أحد المستوطنين بالخطيرة جدًا قبل أن تعلن وسائل إعلام العدو لاحقًا مقتله متأثرًا بجراحه.

في أعقاب الحادثة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط بلدة تل، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة، واقتحمت أطراف البلدة لتأمين المستوطنين، بالتزامن مع استمرار الاستنفار بين الأهالي تحسبًا لاعتداءات جديدة قد تستهدف المنازل والأراضي الزراعية.

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