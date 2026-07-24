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إيران

الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأميركية في الأردن والبحرين بالطائرات المُسيّرة
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إيران

الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأميركية في الأردن والبحرين بالطائرات المُسيّرة

2026-07-24 10:26
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ردّ الجيش الإيراني على العدوان الجديد الذي شنته القوات الأميركية، فجر اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، والتي استهدفت بنى تحتية ومواقع مدنية في عدد من المدن في جنوب غرب إيران، فأدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.

هذا؛ وأعلن الجيش الإيراني، في بيان له، أنه: "في إطار استمرار الهجمات بالمُسيّرات التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي سياق المرحلة الـ 24 من عمليات "الصاعقة"، استهدفت مُسيّرات "آرش" الانقضاضية، فجر اليوم الجمعة، خزانات الوقود ومستودعات معدات كبيرة ومواقع إقامة قوات جيش الولايات المتحدة الإرهابي في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين".

أضاف البيان: "استمرارًا لهذه المرحلة من عمليات "الصاعقة"؛ استهدفت مُسيّرات الجيش الإيارني في هذه الهجمات حظائر الطائرات وحظائر صيانة وإصلاح الطائرات ومواقع إقامة مرتزقة الجيش الأميركي المعتدي في قاعدة "الأزرق" بالأردن".

وشدد الجيش الإيراني، في بيانه على: "أن أي محاولة للمساس بالمصالح المشروعة والقانونية للشعب والنظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستتسبب في زعزعة الأمن وتهديد المصالح الاقتصادية لبقية دول المنطقة".

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