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لبنان

وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا
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لبنان

وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا

2026-07-24 11:04
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أدانت وزارة الصحة العامة في بيان، "تجدّد الاعتداءات "الإسرائيلية" غير المبررة على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، وآخرها ما حصل أمس في بلدة النبطية الفوقا، حيث استهدف العدو "الإسرائيلي" بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجروح وتضرر سيارة الإسعاف، في اعتداء إضافي على الجرائم التي ارتكبها العدو بحق المسعفين والاطقم الصحية".  

وأكدت الوزارة أن "هذه الاستهدافات الممنهجة تشكل تماديًا في الانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتجدد التأكيد على ضرورة عدم الصمت حيال عدم التزام العدو هذه القوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي، مما يوجب على المجتمع الدولي والهيئات الأممية وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة".
 

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لبنان الهيئة الصحية الإسلامية الصحة جرائم العدو الصهيوني العدوان الصهيوني
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