أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، تدمير ما تبقى من مبنى خوادم شركة أمازون الأميركية في البحرين تدميرًا كاملًا.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانًا أكدت استهداف وتدمير ما تبقى من مبنى شركة آمازون، وجاء فيه: أيها الشعب البطل الثائر في إيران الإسلامية، إن ملحمة انتفاضتكم الفريدة أيقظت العالم، ودعاؤكم المبارك يضمن انتصارات المجاهدين المبهرة".

أضاف: "لقد واصل مجاهدو الإسلام، في الموجة 27 من عملية "النصر 2"، استكمالًا لعمليتهم السابقة ضد مركز البيانات المعلوماتية لشركة أمازون الأميركية، التي تضطلع بالدور الرئيسي في استكمال معلومات الجيش الأميركي قاتل الأطفال، استهداف المبنى المتبقي من هذا المركز ودمروه بالكامل".

وختم العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانها مؤكدة أن "العمليات العقابية لمجاهدي الإسلام هي مستمرة. }وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم{".



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