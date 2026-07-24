أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن الوضع بالنسبة للمقاومة "محسوم حيال المواجهة القائمة"، مشددًا على أن العدو "الإسرائيلي" وإن كان يحاول تصوير الصراع في إطار إقليمي بين إيران والولايات المتحدة، فإن المقاومة في لبنان هي "جزء أساسي ومباشر من هذه المواجهة في الميدان".

وأضاف أبو حمدان خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني أُقيم في حسينية الإمام الحسن (ع) في حزرتا:"تراب أرضنا وبلدنا مجبول بدماء ولحم أولادنا وأبنائنا، ولن نبيع إلا لله. لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو "الإسرائيلي" - وستشهد الأيام بثقتنا بالله - إضافة إلى عودة النازحين، إيقاف الاعتداءات، إعادة الإعمار، وفك قيد الأسرى الشرفاء".

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين وصبر عوائلهم هي الأساس الذي يحفظ كرامة الوطن، قائلاً: "بفضل هذا الصبر والتضحيات، ما زال هناك قيمة وهيبة للوطن وللعلم اللبناني ولإخواننا وأحبائنا في الجيش اللبناني."

تصريحات أبو حمدان جاءت تخلال الحفل التكريمي والتأبيني الذي نظمه حزب الله وآل الشهيد بمناسبة مرور ثلاثة أيام على تشييع الشهيد المجاهد عباس كمال أبو حمدان (أبو بلال).

وقد تخلل المناسبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لآل الشهيد، ومجلس عزاء حسيني تلاه القارئ الشيخ محمد عباس أبو حمدان، بحضور جمع من الأهالي والفعاليات.

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