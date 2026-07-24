كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

لبنان

أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو
🎧 إستمع للمقال
لبنان

أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو "الإسرائيلي"

2026-07-24 14:10
27

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب  رامي أبو حمدان أن الوضع بالنسبة للمقاومة "محسوم حيال المواجهة القائمة"، مشددًا على أن العدو "الإسرائيلي" وإن كان يحاول تصوير الصراع في إطار إقليمي بين إيران والولايات المتحدة، فإن المقاومة في لبنان هي "جزء أساسي ومباشر من هذه المواجهة في الميدان".

وأضاف أبو حمدان خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني أُقيم في حسينية الإمام الحسن (ع) في حزرتا:"تراب أرضنا وبلدنا مجبول بدماء ولحم أولادنا وأبنائنا، ولن نبيع إلا لله. لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو "الإسرائيلي" - وستشهد الأيام بثقتنا بالله - إضافة إلى عودة النازحين، إيقاف الاعتداءات، إعادة الإعمار، وفك قيد الأسرى الشرفاء".

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين وصبر عوائلهم هي الأساس الذي يحفظ كرامة الوطن، قائلاً: "بفضل هذا الصبر والتضحيات، ما زال هناك قيمة وهيبة للوطن وللعلم اللبناني ولإخواننا وأحبائنا في الجيش اللبناني."

تصريحات أبو حمدان جاءت تخلال الحفل التكريمي والتأبيني الذي نظمه حزب الله وآل الشهيد بمناسبة مرور ثلاثة أيام على تشييع الشهيد المجاهد عباس كمال أبو حمدان (أبو بلال).

وقد تخلل المناسبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لآل الشهيد، ومجلس عزاء حسيني تلاه القارئ الشيخ محمد عباس أبو حمدان، بحضور جمع من الأهالي والفعاليات.

الكلمات المفتاحية
رامي ابو حمدان
إقرأ المزيد
المزيد
أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو
أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ 7 دقائق
المفتي قبلان للسلطة: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية ومشاريعكم الصهيونية
المفتي قبلان للسلطة: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية ومشاريعكم الصهيونية
لبنان منذ 23 دقيقة
وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا
وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا
لبنان منذ 3 ساعات
بيرم: السلطة جاءت بدفتر شروط ينجز بالسياسة ما لم يستطع العدوّ تحقيقه في الميدان
بيرم: السلطة جاءت بدفتر شروط ينجز بالسياسة ما لم يستطع العدوّ تحقيقه في الميدان
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو
أبو حمدان: لن نرضى بأقل من انسحاب مذل للعدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ 7 دقائق
أبو حمدان: التدخل في المؤسسة العسكرية والتنازلات للعدو تهدد السيادة اللبنانية
أبو حمدان: التدخل في المؤسسة العسكرية والتنازلات للعدو تهدد السيادة اللبنانية
لبنان منذ 6 أيام
أبو حمدان:
أبو حمدان: "اتفاق الإطار" مع العدو سيسقط   
لبنان 2026-07-05
حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا
حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا
لبنان 2026-07-05
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة