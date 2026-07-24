بدأ أهالي بلدة زوطر الغربية اليوم بالدخول إلى البلدة بمؤازرة من الجيش اللبناني، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عملية العودة.



وسمح ظهر اليوم بدخول الاهالي لتفقّد منازلهم في الحي الغربي والحي الشمالي فقط دون الإقامة في البلدة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية.

وعملت وحدات من الجيش عند مدخل زوطر لجهة قاعقعية الجسر على تنظيم عملية دخول الاهالي الذين كانوا ما يزالون يرابطون عند مدخل بلدتهم منذ 4 ايام حتى تم السماح لهم اليوم بالدخول الى البلدة، وذلك بعد إتمام فوج الهندسة في الجيش إزالة العوائق المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والالغام التي خلّفها العدو في شوارع وأحياء من البلدة.

ووفق الوكالة، تمّ تنظيم دخول مواكب من 5 سيارات في كل دفعة، وبعد تفتيشهم، على أن لا يسمح بالدخول الى الأحياء المحاذية لبلدة زوطر الشرقية المحتلة.

وشهدت مداخل البلدة ازدحامًا كبيرًا، ما أدى إلى بطء شديد في حركة دخول السيارات نتيجة توافد أعداد كبيرة من الأهالي الراغبين بالعودة، فيما فضّل عدد منهم إكمال الطريق سيرًا على الأقدام للوصول إلى منازلهم.

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