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إيران

إيران

هجوم لحرس الثورة على قاعدة الأزرق في الأردن.. قتلى وخسائر في صفوف الأمريكييين

2026-07-24 15:48
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أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا قال فيه "يا أبناء إيران الإسلامية العظماء والمضحون؛ إن صمودكم الاستثنائي يجعل الحقيقة كل يوم أكثر إشراقًا في العالم، ويزيد الظلم والاستكبار عزلة. كما يجعل المقاتلين أكثر أملًا بالنصر النهائي، ويبعث اليأس في نفوس أعداء البشرية".

وأضاف البيان "واصل أبناؤكم الغيارى في القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ضمن عملياتهم العقابية، ففي الموجة السابعة والعشرين من عملية نصر 2، وبالنداء المبارك "يا أبا صالح المهدي أدركني"، شنّوا هجومًا ساحقًا آخر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، وألحقوا أضرارًا جسيمة بعدة طائرات حربية، كما دمّروا مقر إقامة للعسكريين الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم".

وأشار الى أن "النظام الأمريكي قاتل الأطفال يكذب بوضوح على شعبه وعلى الآخرين بشأن عدد القتلى، وندعو المراكز البحثية ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيق ميداني في هذا الشأن".

وأوضح أنه "في عملية مباغتة أخرى، دمّر مجاهدو الإسلام منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس تابعًا للنظام الأمريكي قاتل الأطفال في أربيل، واستهدفوا مقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين".

وحذّر حرس الثورة في الختام الأمريكيين من أنهم إذا واصلوا أعمالهم العدوانية، فسيواجهون ردودًا مختلفة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الأردن حرس الثورة الاسلامية إيران العدوان على إيران
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