كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي مسح الأضرار في البقاع الغربي... خطوة أولى لحفظ الحقوق بانتظار التعويضات 

لبنان

حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا

2026-07-24 18:31
99

بيان صادر عن حزب الله حول المجزرة الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس:

يدين حزب الله المجزرة الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس، الذين انتفضوا وخرجوا بكل بسالة وشجاعة للتصدي لقطعان المستوطنين المغتصبين دفاعًا عن أرضهم وممتلكاتهم.

إن هذا العدوان المباشر على المدنيين العزّل وما رافقه من إعدامات ميدانية من مسافة صفر، يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية المتجذرة لهذا الكيان الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وكل شعوب منطقتنا. وإن استمرار العدو في سياسات الاستيطان، ومحاولته شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين وقضمها وهدم بيوتهم، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكل المواثيق والقرارات الدولية. وإن استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وضع حدّ لهذه الجرائم المتواصلة، يشجع العدو على توسيع دائرة إرهابه وتصعيد عدوانه ومواصلة سفك دماء الشعب الفلسطيني.

إن حزب الله إذ يتوجه بالتحية إلى أهالي قرية تل الصامدين والثائرين، يشيد بهذا التصدي البطولي، وبالشاب الفدائي المقدام الذي تمكن بشجاعة نادرة من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المعتدين وقتل أحدهم وأصاب آخرين بجروح. ويؤكد أن الاحتلال ومستوطنيه المجرمين لن يستطيعوا كسر عزيمة الشعب الفلسطيني، وأن إرهاب العدو لن يزيد هذا الشعب إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الضفة الغربية نابلس
إقرأ المزيد
المزيد
مسح الأضرار في البقاع الغربي... خطوة أولى لحفظ الحقوق بانتظار التعويضات 
مسح الأضرار في البقاع الغربي... خطوة أولى لحفظ الحقوق بانتظار التعويضات 
لبنان منذ 30 دقيقة
حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا
حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا
لبنان منذ 45 دقيقة
حزب الله ينعى المناضل الأممي أوكاموتو: جسّد نموذج الإنسان الثوري 
حزب الله ينعى المناضل الأممي أوكاموتو: جسّد نموذج الإنسان الثوري 
لبنان منذ ساعة
"تجمع العلماء المسلمين": الانسحاب الكامل للعدو هو الحل
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"رهانات فاشلة".. وسائل إعلام تعيد استحضار سردية التباين والاختلاف بين حزب الله و"أمل"
خاص العهد منذ 25 دقيقة
مسح الأضرار في البقاع الغربي... خطوة أولى لحفظ الحقوق بانتظار التعويضات 
مسح الأضرار في البقاع الغربي... خطوة أولى لحفظ الحقوق بانتظار التعويضات 
لبنان منذ 30 دقيقة
حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا
حزب الله يدين مجزرة العدو في قرية تل بنابلس: إرهاب العدو لن يزيد الأهالي إلا ثباتًا
لبنان منذ 45 دقيقة
حزب الله ينعى المناضل الأممي أوكاموتو: جسّد نموذج الإنسان الثوري 
حزب الله ينعى المناضل الأممي أوكاموتو: جسّد نموذج الإنسان الثوري 
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة