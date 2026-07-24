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"الوطني الحر" يرد على جعجع: من عطّل خطة الـ 24 ساعة ومنع بناء المعامل الجديدة؟

2026-07-24 19:18
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أصدر "التيار الوطني الحر" بيانًا قال فيه: "نشكر السيد سمير جعجع على اعترافه بأن الكهرباء التي يتلقاها اللبنانيون اليوم لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أُنجزت في عهد وزراء التيار الوطني الحر، والتي شارك هو وقواته بعرقلة استكمالها، وهو اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية".

وأضاف البيان: "ما لم يقله (جعجع) هو أنه سبقَ له شخصيًا، كما لقيادات سياسية أخرى، الإقرار بأن خطة الكهرباء عُرقلت سياسيًا، وأن مشاريع إنتاج أساسية أُجهضت بفعل التعطيل المعروف". كما أشار بيان التيار إلى أن الحديث عن عشرات مليارات الدولارات يتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن معظم هذه الأموال صُرف على دعم الفيول وتغطية العجز لا على بناء معامل جديدة، مشددًا على أنه لو نُفذت الخطة كاملة لما بقي لبنان في هذه الأزمة.

وتابع البيان: "إذا كانت هذه هي فعلًا "كهرباء جبران باسيل"، كما يقول جعجع، فالسؤال الذي ينتظر اللبنانيون جوابه هو: من عطّل استكمال الخطة ومنع بناء المعامل التي كانت ستؤمن الكهرباء 24 ساعة على 24، في وقت يطرحون "اللا خطة" على اللبنانيين؟"

وختم "التيار الوطني الحر" بيانه بالإشارة إلى أنه، كجميع اللبنانيين، ينتظر "كهرباء الجبّور - الصدي - جعجع" التي وعدوا بها خلال ستة أشهر من توليهم الوزارة، لافتًا إلى أنه قد مر 18 شهرًا ووضع الكهرباء بات أسوأ مما كان عليه عند استلامهم إياها، ومستغربًا شعاراتهم السابقة بالقول: "نعم، يلّي "بدهم وفيهم" يجيبوا الكهربا، طلع "بدهم وفيهم" يضحكوا عالناس!".

الكلمات المفتاحية
القوات اللبنانية التيار الوطني الحر وزارة الطاقة والمياه
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