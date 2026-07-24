سأل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في موقفه الأسبوعي، "هل أصبح النظام في لبنان رئاسيًا، حتى يقرر الرئيس ما يشاء"، وقال :"لن تدوم هذه الحالة، ولن يبقى الصهيوني - الأميركي مسيطرًا على قرارنا ينهب ثرواتنا ويلغي ثقافتنا وانتماءنا، كأنهم يرون أن هذه اللحظة الاستثنائية في التاريخ ‏سترسم مصائر الشعوب، هذا لا يمكن أن يكون".

وأضاف الشيخ حمود: "ليس بعيدًا عن زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تلك المسرحية الهزلية التي قام بها نواف سلام، حيث زرع العلم على الركام في أرض لم يصلها اليهودي أصلًا...".

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