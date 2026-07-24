لبنان
الشيخ حمود: هل أصبح النظام في لبنان رئاسيًا حتى يقرر الرئيس ما يشاء؟
سأل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في موقفه الأسبوعي، "هل أصبح النظام في لبنان رئاسيًا، حتى يقرر الرئيس ما يشاء"، وقال :"لن تدوم هذه الحالة، ولن يبقى الصهيوني - الأميركي مسيطرًا على قرارنا ينهب ثرواتنا ويلغي ثقافتنا وانتماءنا، كأنهم يرون أن هذه اللحظة الاستثنائية في التاريخ سترسم مصائر الشعوب، هذا لا يمكن أن يكون".
وأضاف الشيخ حمود: "ليس بعيدًا عن زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تلك المسرحية الهزلية التي قام بها نواف سلام، حيث زرع العلم على الركام في أرض لم يصلها اليهودي أصلًا...".