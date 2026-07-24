أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) العميد إبراهيم ذو الفقاري وضع معادلة حتمية جديدة في ساحة المعركة، مؤكدًا أنه "مقابل استشهاد كل مواطن في إيران الإسلامية، سيُرسَل عنصر أميركي إلى الجحيم"، ومشددًا على "إعداد تذاكر مجانية ومباشرة لهم إلى جهنم".

من جهته، أصدر حرس الثورة الإسلامية في إيران بيانًا أشاد فيه بصمود الشعب الإيراني الاستثنائي، مشيرًا إلى أن القوة الجوفضائية واصلت عملياتها العقابية ضمن الموجة السابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، تحت النداء المبارك «يا أبا صالح المهدي أدركني». وأوضح البيان أن الحرس شنّ هجومًا ساحقًا على القاعدة الأميركية في الأزرق بالأردن، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعدة طائرات حربية وتدمير مقر إقامة للعسكريين الأميركيين وسقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.

وأكد حرس الثورة أن الإدارة الأميركية تكذب بشكل واضح على شعبها والعالم بشأن الحصيلة الحقيقية لقتلاها، داعيًا المراكز البحثية ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيق ميداني في هذا الشأن.

وكشف البيان عن تنفيذ عملية مباغتة أخرى دمر خلالها مجاهدو الإسلام منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" ومنطاد تجسس تابعة للنظام الأميركي في أربيل، فضلًا عن استهداف مقر إقامة الإرهابيين الأميركيين هناك. وختم حرس الثورة تحذيره بالإشارة إلى أنه إذا واصل النظام الأميركي المتغطرس وغير الشرعي أعماله العدوانية، فسيواجه ردودًا مختلفة.

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