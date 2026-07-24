وجهت "سرايا القدس" في الضفة الغربية التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون الاعتداءات "الإسرائيلية" ببسالة لحماية أرضهم وممتلكاتهم، مترحمةً على الشهداء وفي مقدمتهم الفدائي الشيخ فاروق رمضان.

وأكدت "سرايا القدس" أن الإجراءات العدوانية التي أعلنت عنها حكومة العدو المجرمة، من هدم منازل عائلات الشهداء وتوسيع العمليات العسكرية وتسريع مشاريع التوسع الاستيطاني، لن تجلب للاحتلال إلا مزيدًا من التصعيد والمقاومة.

وأوضحت أن ارتفاع وتيرة العمليات البطولية في الضفة المحتلة يُعد ردًا طبيعيًا ورادعًا للانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك والأسرى والأهالي في الضفة وغزة، مشددةً على أن اختيار المكان والزمان المناسبين يبقى قرارًا نافذًا لكل فدائي فلسطيني للرد على العدو ومستوطنيه.

ودعت "سرايا القدس" أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتكثيف الجهود للتصدي لمخططات العدو الصهيوني وأطماعه في كل شبر من أرض فلسطين.

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