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كربلاء تحتضن انطلاق مؤتمر نداء الأقصى الدولي الخامس لنصرة القضية الفلسطينية
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كربلاء تحتضن انطلاق مؤتمر نداء الأقصى الدولي الخامس لنصرة القضية الفلسطينية

2026-07-24 23:48
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تستضيف مدينة كربلاء المقدسة أعمال مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي في دورته الخامسة، بمشاركة وفود وشخصيات من دول مختلفة؛ وذلك لبحث دور الإعلام وصياغة الرواية في نصرة القضية الفلسطينية، واستلهام مبادئ الثورة الحسينية في مواجهة التضليل وصناعة الوعي.

وتُفتتح الفعاليات يوم السبت 25 تموز/يوليو 2026 بالجلسة الرسمية الأولى التي تتخللها إلقاء كلمات للجهات الراعية والمنظمة والوفود المشاركة، تعقبها جلسة بعنوان "شهادات حيّة.. الرواية الحقيقية من أرض الواقع"، يستعرض فيها عدد من ذوي الشهداء والأسرى المحررين والجرحى والصحفيين الوافدين من فلسطين شهادات وثائقية حول الأحداث الميدانية، على أن يُختتم اليوم الأول بزيارة اختيارية إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف.

وفي اليوم الثاني، يتضمن البرنامج زيارة الوفود لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام) واستقبالًا رسميًا من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، يعقبه الاستماع إلى كلمة دينية وأداء صلاة الظهر جماعة في الصحن الحسيني الشريف، قبل الاختتام بالمشاركة في إطلاق موكب "نداء الأقصى" على طريق الزائرين بين النجف وكربلاء.

وبيّن أمين سر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عبد الملك سكرية، أن انعقاد النسخة الحالية يأتي في ظل أوقات استثنائية ورغم التهديدات الأميركية الموجهة للمنطقة؛ تأكيدًا على الاستمرار في هذا المسار وإبراز الربط بين مظلومية الإمام الحسين (عليه السلام) وما تتعرض له الشعوب المقاومة وفي مقدمتها قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة العراق المسجد الأقصى كربلاء
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