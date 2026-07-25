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أنصار الله: استهداف العدو السعودي المنشآت المدنية تصعيد خطير لن يمر دون رد
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أنصار الله: استهداف العدو السعودي المنشآت المدنية تصعيد خطير لن يمر دون رد

2026-07-25 07:24
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شدّد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية أنّ استهداف العدو السعودي المنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار.

وأكّدت أنصار الله أنّ العدو السعودي حاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، معتبرة أنّ استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية.

وأشارت الحركة إلى أن الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد ومعادلة الردع التي أرساها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة، لافتة إلى أنّ الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر.

الكلمات المفتاحية
السعودية أنصار الله
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