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رئيس وفد صنعاء المفاوض: ما أشبه السعودية بـ
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رئيس وفد صنعاء المفاوض: ما أشبه السعودية بـ"إسرائيل" في كل شيء

2026-07-25 09:32
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شدّد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام  على أنّ الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي تذكّر من كان ناسيًا أن السعودية تصر على بقاء المطار مغلقًا وألا يفتح إلا بإذن ملكي.

ولفت عبد السلام إلى أنّ السعودية تصر على إغلاق مطار صنعاء وتصدر بيانًا تعلن فيه أنها تدافع عن "السيادة اليمنية"، مضيفًا: "ما أشبه السعودية بـ"إسرائيل" في كل شيء... كذبًا وصلفًا وحقدًا وعدوانية".

وتابع عبد السلام: "الاختباء خلف بيانات أممية ظالمة فُرضت بالعلاقات السعودية النفطية لا يمكن أن تحجب حقيقة الحصار الجائر على اليمن"، موضحًا أنّ الحصار الجائر على اليمن تقف خلفه مملكة عدوانية شنت حربًا لـ8 سنوات وفشلت فيها وتريد تعويض خسارتها بالحصار.

وأضاف: "ما يجب على السعودية أن تعيه في هذه المرحلة أنها لسوء تقديرها قد نصبت نفسها عدوًا مبينًا لليمن"، مؤكدًا أنّ إصرار السعودية على المكابرة ورفض القبول بالحق ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها.

وشدّد على أنّ خطوة الحظر البحري أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار، و"شعبنا لن يترك حقه دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن
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