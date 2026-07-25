في اليوم الـ٢٨٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد سهيل حجي متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واستشهدت منى ثابت في قصف "إسرائيلي" سابق على مفترق الزهارنة في مدينة غزة.

كما استشهد عادل أبو بكر وأصيب أربعة بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب منطقة بئر ١٩ في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت الطفلة سجى الصوفي متأثرة بجراحٍ أصيبت بها قبل ثلاثة أيام بنيران جيش العدو غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفجر اليوم السبت، قصفت مدفعية العدو شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات للاحتلال متمركزة على شارع كيسوفيم النار جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ١١٨٧ إضافة إلى ٣٨٢٠ مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٨٠٣ شهداء من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٣١٥ والمصابين ١٧٣٩٢٩.

الكلمات المفتاحية