كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 

فلسطين

 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 

2026-07-25 09:35
60

في اليوم الـ٢٨٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد سهيل حجي متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واستشهدت منى ثابت في قصف "إسرائيلي" سابق على مفترق الزهارنة في مدينة غزة.

كما استشهد عادل أبو بكر وأصيب أربعة بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب منطقة بئر ١٩ في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت الطفلة سجى الصوفي متأثرة بجراحٍ أصيبت بها قبل ثلاثة أيام بنيران جيش العدو غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفجر اليوم السبت، قصفت مدفعية العدو شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات للاحتلال متمركزة على شارع كيسوفيم النار جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ١١٨٧ إضافة إلى ٣٨٢٠ مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٨٠٣ شهداء من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٣١٥ والمصابين ١٧٣٩٢٩.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
فلسطين منذ 26 دقيقة
 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 
 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 
فلسطين منذ 34 دقيقة
إصابات جراء تصاعد المواجهات بالضفة إثر تجدد اعتداءات المستوطنين
إصابات جراء تصاعد المواجهات بالضفة إثر تجدد اعتداءات المستوطنين
فلسطين منذ 11 ساعة
سرايا القدس تحيي صمود أهالي الضفة: إجراءات العدو لن تجلب إلا المزيد من المقاومة
سرايا القدس تحيي صمود أهالي الضفة: إجراءات العدو لن تجلب إلا المزيد من المقاومة
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
فلسطين منذ 26 دقيقة
 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 
 غزة.. ٤ شهداء بنيران جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة 
فلسطين منذ 34 دقيقة
كربلاء تحتضن انطلاق مؤتمر نداء الأقصى الدولي الخامس لنصرة القضية الفلسطينية
كربلاء تحتضن انطلاق مؤتمر نداء الأقصى الدولي الخامس لنصرة القضية الفلسطينية
عربي ودولي منذ 10 ساعات
إصابات جراء تصاعد المواجهات بالضفة إثر تجدد اعتداءات المستوطنين
إصابات جراء تصاعد المواجهات بالضفة إثر تجدد اعتداءات المستوطنين
فلسطين منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة