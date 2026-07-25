شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية، فجر اليوم السبت (25 تموز 2026)، حملة اقتحامات واسعة نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان خلال اقتحام واسع لقرية التلّ جنوب غرب المدينة، كما اعتدت عليهم ونكّلت بعدد منهم، واقتحمت منزل والد الشهيد فاروق رمضان داخل القرية.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من البلدات ونفّذت حملات اعتقال واسعة، فيما شنّت حملة مماثلة في بلدة عبوين شمال رام الله.

كما واصلت قوات الاحتلال مداهمة منازل المواطنين خلال اقتحامها المستمر لمدينة طوباس، واستمرت أيضًا في دهم المنازل بحي النقار في مدينة قلقيلية.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 8 إصابات، بينها 6 بالرصاص الحي، من جراء اعتداء مستوطنين على أهالي قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

في سياق متصل، قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنّ "الإجراءات العدوانية التي أعلنت عنها حكومة العدو المجرمة، من هدم منازل عائلات الشهداء، وتوسيع العمليات العسكرية، وتسريع مشاريع التوسّع الاستيطاني، لن تجلب لهم إلا مزيدًا من التصعيد والمقاومة".

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