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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا: نسف وإحراق منازل وتفجيرات وتمشيط بالرشاشات
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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا: نسف وإحراق منازل وتفجيرات وتمشيط بالرشاشات

2026-07-25 11:01
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في وقت تهرول فيه السلطة السياسية في لبنان لمفاوضات مباشرة مع العدو "الإسرائيلي" وتبدو مزهوة بها، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث أقدم صباح اليوم السبت (25 تموز 2026)، على إحراق ونسف عدد من المنازل في منطقة صف الهوا بمدينة بنت جبيل، وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا، في إطار سياسة تدمير تستهدف قرى وبلدات الحافة الأمامية.

وفي قضاء صور، عاد جيش الاحتلال ونفّذ تفجيرًا جديدًا في بلدة مجدل زون، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة تابعة للجيش اللبناني بين بلدتي مجدل زون والمنصوري.

بالموازاة، نفّذ العدو تفجيرًا في حداثا سبقته عملية تمشيط باتجاه أطراف البلدة.

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لبنان الكيان الصهيوني
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