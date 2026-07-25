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إيران

 بقائي: مزاعم الاتحاد الأوروبي بالحرص على حقوق الإنسان في إيران نفاق محض 
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إيران

 بقائي: مزاعم الاتحاد الأوروبي بالحرص على حقوق الإنسان في إيران نفاق محض 

2026-07-25 11:49
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ردًا على مزاعم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن حقوق الإنسان، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ هذه السلوکیات، بالتزامن مع الاعتداءات على الشعب الإيراني، لا تمثل مجرد فقدان للمصداقية، بل تجسد ذروة النفاق.

وفي منشور له على منصة "إكس" اليوم السبت (25 تموز 2026)، كتب بقائي :"تتحدث كايا كالاس عن "قلق" الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران؛ ومن المثير للاستغراب كيف يتسق هذا النهج الحقوقي مع تقديم الدعم اللوجستي والتقني للاعتداءات العسكرية غير القانونية ضد الشعب الإيراني وبنيته التحتية، في حين يعجز عن إدانة الجرائم الجلية ضد الإنسانية، أو حتى إبداء مجرد التعاطف مع الأطفال الإيرانيين الممزقة أشلاؤهم".

وأوضح بقائي أن هذه السلوكيات لا تعني تقويض المصداقية فحسب، بل هي "ابتذال الشر" وذروة النفاق.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت أمس الجمعة، فرض الاتحاد عقوبات جديدة ضد عدد من القضاة الإيرانيين تحت مزاعم انتهاك حقوق الإنسان.
 
 

الكلمات المفتاحية
الاتحاد الاوروبي إسماعيل بقائي
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