في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودًا جديدة تتعلّق بوقف العدوان الأميركي على إيران والحد من التصعيد، وعلى وقع زيارة وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية ​عباس عراقجي​ أنّ إيران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت.

وأكّد عراقجي أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار عراقجي إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك مناقشات مع باكستان بشأن مبادرات ومقترحات بصفتها وسيطًا، موضحًا أن المشكلة مع الولايات المتحدة ليست في غياب الوسيط وإنما في النهج الذي تتبعه.

ولفت عراقجي إلى أنّ البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز، مشيرًا إلى أنّ قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم.

وأضاف عراقجي "كان على واشنطن التشاور معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز لتصبح في إطار البند الخامس"، وتابع "بعد وقوع حالات اشتباك في هرمز قررنا خلال محادثات سويسرا فتح خط اتصال مباشر لتجنب سوء التفاهم، لكن اتضح لنا أن المسألة تتجاوز سوء التفاهمات ويبدو أن الطرف الآخر كان مصرًا على إنشاء مسارات أخرى".

وأردف عراقجي "واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن".



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