أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتمًا إلى تحقيق الانسحاب "الإسرائيلي"، فضلًا عن أنه لم يحقق وقفًا لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية "الإسرائيلية"، ومنع العدو من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة.

وفي كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في بلدة زغدرايا للشهيد المهندس علي محمد علي الحاج حسن، أضاف فياض أن نتائج هذا المسار لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جديًا للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح.

ولفت فياض إلى أن مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة، مشيرًا إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

وشدّد على أن هذا التيار المعادي لـ"إسرائيل" يخوض هذه المواجهة بوصفها مسؤولية وطنية بأبعاد تاريخية وسياسية استثنائية، وللحؤول دون أية اصطفافات طائفية، أو التحول إلى صراع كتل مذهبية أو اجتماعية.

وختم فياض قائلًا: "إن السلطة تخوض الآن أحد أكثر إنجازاتها العبثية رضوخًا لـ"الإسرائيلي"، في منطقة محررة شمالي نهر الليطاني، دون أية مكتسبات ودون أي ضمانات، وفي ظل إصرار "الإسرائيلي" على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

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