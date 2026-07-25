استنفر منتسبو ومتطوعو فرقة العباس القتالية جهودهم في مجمع خدمة الزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، لاستقبال حشود الزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

ويقدّم المجمع، خلال أيام الزيارة، خدماته المتكاملة من الطعام والشراب، فيما جُهزت القاعة الرئيسية لاستقبال الزائرين لأخذ قسط من الراحة وتأدية الصلاة.

ويواصل فرسان الكفيل جهودهم الحثيثة في خدمة الزائرين وتوزيع المياه والشاي على مدار الساعة لضمان راحتهم، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها قيادة فرقة العباس القتالية لهذه الزيارة المليونية، والتي شملت الجانبين الأمني والخدمي.

الكلمات المفتاحية