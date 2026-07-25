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عربي ودولي

بالصور| استنفار لفرقة العباس في مجمع الخدمة بمنفذ زرباطية لاستقبال زوار الأربعين
عربي ودولي

بالصور| استنفار لفرقة العباس في مجمع الخدمة بمنفذ زرباطية لاستقبال زوار الأربعين

2026-07-25 14:24
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استنفر منتسبو ومتطوعو فرقة العباس القتالية جهودهم في مجمع خدمة الزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، لاستقبال حشود الزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

ويقدّم المجمع، خلال أيام الزيارة، خدماته المتكاملة من الطعام والشراب، فيما جُهزت القاعة الرئيسية لاستقبال الزائرين لأخذ قسط من الراحة وتأدية الصلاة. 

ويواصل فرسان الكفيل جهودهم الحثيثة في خدمة الزائرين وتوزيع المياه والشاي على مدار الساعة لضمان راحتهم، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها قيادة فرقة العباس القتالية لهذه الزيارة المليونية، والتي شملت الجانبين الأمني والخدمي.

الكلمات المفتاحية
العراق الزيارة الأربعينية كربلاء الأربعين
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