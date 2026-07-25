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غوتيريش من دمشق: الجولان أرض سورية وعلى
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عربي ودولي

غوتيريش من دمشق: الجولان أرض سورية وعلى "إسرائيل" وقف انتهاكاتها

2026-07-25 16:17
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت 25 تموز/يوليو 2026، إنّ "انتهاك السيادة السورية أمر غير مقبول"، مؤكدًا أنّ "الجولان أرض سورية"، ومشيرًا إلى أنّ "الأمم المتحدة تقف مع سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وطالب غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في دمشق، بـ"وقف جميع الانتهاكات "الإسرائيلية" في سورية".

وكان غوتيريش قد وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية، في أول زيارة يقوم بها أمين عام للمنظّمة الدولية إلى البلاد منذ 17 عامًا.

الكلمات المفتاحية
سوريا الجولان السوري المحتل اعتداءات الاحتلال أنطونيو غوتيريش
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غوتيريش من دمشق: الجولان أرض سورية وعلى "إسرائيل" وقف انتهاكاتها
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