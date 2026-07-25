قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، إنّ "الضربات المتواصلة والموجّهة التي يشنّها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو، والثأر لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد (في جنوب إيران)".

أضاف ذو القدر، في رسالة، السبت 25 تموز/يوليو 2026، أنّ "كلَّ عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أميركي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأردف قوله: "إنّ الضربات المتواصلة والمسدَّدة لمقاتلينا هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة".

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