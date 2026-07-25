كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي الكهرباء في لبنان.. وعود "نحنا بدنا ونحنا فينا" سقطت

فلسطين

حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا

2026-07-25 17:32
73

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن صمود أهالي الضفة الغربية وتصديهم لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وآخرها ما شهدته قرى نابلس أمس الجمعة 24 تموز/يوليو 2026، يجسد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي، اليوم السبت 25 تموز/يوليو 2026، إن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية يعد دليلًا على فشل رهانات الاحتلال في إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادته وثنيه عن حماية أرضه ومقدساته والحفاظ على كرامته.

ورأى مرداوي، أن نجاح العمليات الأخيرة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين يمثل مؤشرًا حقيقيًا على أن بركان الضفة بدأ يثور من الرماد ليثأر من المحتل على كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في الضفة وغزة وكل فلسطين.

وشدد مرداوي على أهمية إسناد القرى والبلدات في الضفة الغربية، وتعزيز الحضور الشعبي لردع المستوطنين وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم، مؤكدًا ضرورة المشاركة الواسعة من مئات الشبان في التصدي للمستوطنين، كما جرى في قرية صرة جنوب غرب نابلس.

وأضاف أن المقاومة والمواجهة تمثلان السبيل الوحيد لوقف هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم غير المسبوقة في الضفة الغربية، والضمان لنيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية حركة حماس
إقرأ المزيد
المزيد
جبارين: الضفة الغربية ستبقى قادرة على المواجهة وعصية على الكسر
جبارين: الضفة الغربية ستبقى قادرة على المواجهة وعصية على الكسر
فلسطين منذ 18 دقيقة
حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا
حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا
فلسطين منذ ساعتين
اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة
اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة
فلسطين منذ 7 ساعات
الاحتلال يفرض دفن شهداء قرية
الاحتلال يفرض دفن شهداء قرية "تل" فجرًا ويمنع تشييعهم جماهيريًا
فلسطين منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
جبارين: الضفة الغربية ستبقى قادرة على المواجهة وعصية على الكسر
جبارين: الضفة الغربية ستبقى قادرة على المواجهة وعصية على الكسر
فلسطين منذ 18 دقيقة
حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا
حماس: تصاعد المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا
فلسطين منذ ساعتين
اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة
اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة
فلسطين منذ 7 ساعات
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
اعتداءات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: مداهمات للمنازل واعتقال العشرات 
فلسطين منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة