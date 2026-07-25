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عربي ودولي

الأمين العام للعتبة الحسينية: النهضة الحسينية مشروع دائم لمواجهة الظلم
عربي ودولي

الأمين العام للعتبة الحسينية: النهضة الحسينية مشروع دائم لمواجهة الظلم

2026-07-25 17:43
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أشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد جواد العبايجي، إلى أن النهضة الحسينية تمثل مشروعًا إصلاحيًا خالدًا لمواجهة الظلم والطغيان، وأن القضية الفلسطينية تجسد اليوم امتدادًا حيًا لرسالة الإمام الحسين (عليه السلام) في نصرة المظلومين والدفاع عن الحق، داعيًا إلى استلهام مبادئ كربلاء في الثبات والتضحية والتصدي لمختلف أشكال الاستبداد والاحتلال.

كلام العبايجي جاء خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الخامس" في محافظة كربلاء، حيث قال إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وعلى رأسها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ترحب بقدومكم وحضوركم لهذا المؤتمر المبارك، تزامنًا مع مسيرة النهضة الحسينية لزيارة الأربعين".

وتابع قائلًا إن "مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على البكاء والتأثر، بل تشمل الفهم والتفاعل والتأثير بدورنا في واقعنا، مستلهمين من الإمام الحسين (عليه السلام) نهجًا يصلح النفوس والمجتمعات، فالقضية الفلسطينية هي امتداد للنهضة الحسينية بكل أدوارها، ومشاهد الظلم والطغيان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأبي الصبور من قتل وتدمير ممنهج من قبل العدو الصهيوني المجرم، وأمام أنظار المنظمات الأممية والعالم الإسلامي المتفرج، هي عار في جبين الإنسانية".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة العتبة الحسينية الإمام الحسين
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