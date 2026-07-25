أعلنت وزارة الثقافة، في بيان، أن "لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو أدرجت قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي، كما قررت اللجنة في الوقت نفسه إدراج المواقع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، بما يتيح تعزيز التعاون الدولي لحمايتها وصونها، وذلك خلال انعقاد مؤتمر بوسان في كوريا الجنوبية ومشاركة اللجنة في أعمال الدورة الـ48 التابعة لمنظمة اليونسكو، حيث كان وزير الثقافة غسان سلامة قد تقدم بطلب باسم الحكومة اللبنانية لإدراج قلاع جبل عامل الخمس: الشقيف، تبنين، شقرا (دوبية)، دير كيفا (قلعة مارون)، وشمع، والتي تعكس تاريخًا يمتد عبر قرون من التفاعلات السياسية والعسكرية والثقافية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وفي تعليقه على القرار، قال الوزير سلامة: "إن الاعتراف الدولي الذي نالته اليوم قلاع جبل عامل لا يقتصر على هذه المواقع الأثرية، بل يكرّس مكانة التراث الثقافي اللبناني في التاريخ المشترك للبحر الأبيض المتوسط، ويؤكد أن حماية التراث هي حماية للذاكرة والهوية، ورسالة أمل بإمكان التعافي وإعادة البناء في أعقاب النزاعات".

ويأتي إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر استجابةً للأضرار الجسيمة والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الصهيونية، كما يوفّر إطارًا دوليًا لحشد الخبرات الفنية والمساعدات المالية اللازمة لأعمال الحفظ والصون وإعادة التأهيل.

وتوجهت وزارة الثقافة بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التراث العالمي، ومركز التراث العالمي في اليونسكو، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، وجميع الخبراء والشركاء اللبنانيين والدوليين الذين أسهموا بتفانيهم، مؤكدةً "التزامها بمواصلة العمل، بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو وشركائها المحليين والدوليين، من أجل استكمال أعمال توثيق قلاع جبل عامل وحمايتها وصونها وإعادة تأهيلها، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الاستثنائي ونقله إلى الأجيال المقبلة".

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