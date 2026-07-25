تواصل حشود الزائرين مسيرها سيرًا على الأقدام باتجاه مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) التي تصادف في العشرين من شهر صفر، وسط أجواء إيمانية وحضور واسع.

وتتواصل الاستعدادات الخدمية على امتداد طرق الزائرين، حيث تنتشر المواكب الحسينية لتقديم الطعام والشراب والخدمات الصحية وأماكن الاستراحة والمبيت، بهدف تلبية احتياجات الوافدين وتوفير أفضل الخدمات لهم على مدار الساعة.

وعلى الصعيد الأمني، تواصل تشكيلات هيئة الحشد الشعبي تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية، لضمان حماية الزائرين وتنظيم حركة المشاة والمواكب.

هذا، وأشاد الزوار الإيرانيون القادمون عبر منفذ الشلامجة الحدودي بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنفذ، مؤكدين أن إجراءات العبور تسير بانسيابية وتنظيم عالٍ، ما أسهم في تسهيل دخولهم دون معوقات.

وأكد عدد من الزائرين أنهم لم يشعروا بأي مخاوف أمنية، ولم يبدوا اكتراثًا بالتهديدات التي أُثيرت مؤخرًا، حتى بعد الاستهداف الأميركي الذي تعرض له المنفذ، مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وأن حركة العبور مستمرة بشكل طبيعي.

وكان المنفذ الحدودي قد شهد فجر يوم الخميس، عدوانًا أميركيًّا استهدف صالة الركاب، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين.

وأعلنت الكوادر الصحية والمفارز الطبية التطوعية في منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للزوار الإيرانيين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة.

من الموصل إلى كربلاء المقدسة... عطاءٌ لا ينقطع وخدمةٌ تُجسّد روح العطاء

هذا، وانطلقت قوافل الدعم الخدمي واللوجستي التابعة لدوائر محافظة نينوى، متوجهةً إلى جميع المحاور المؤدية إلى مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، للمساهمة في خدمة الزائرين والمواكب، وتوفير مختلف أشكال الإسناد خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وفي سياقٍ متصل، عقد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ومحافظ كربلاء المقدسة، المهندس نصيف جاسم الخطابي، مؤتمرًا موسعًا في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية الدكتور علي رزوقي، وعدد من القادة الأمنيين، وممثلي الوزارات والجهات الساندة، وممثلين عن العتبات المقدسة، والحشد الشعبي.

وتناول المؤتمر مناقشة الخطط التنظيمية الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين، حيث تم التأكيد على ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والخدمية، ودعم جهود محافظة كربلاء المقدسة في إنجاح هذه الزيارة المباركة على المستويات كافة، لضمان انسيابية الحركة، وحماية الزائرين، وتوفير أفضل الخدمات خلال أيام الزيارة.

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