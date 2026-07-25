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المشاط: إجراءات القوات المسلحة اليمنية مشروعة وهدفها إنهاء الحصار والعدوان السعودي
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المشاط: إجراءات القوات المسلحة اليمنية مشروعة وهدفها إنهاء الحصار والعدوان السعودي

2026-07-25 19:31
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أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن "إجراءات قواتنا المسلحة مشروعة ومحقة"، مشددًا على أن هدف القوات المسلحة هو إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن منذ ما يقارب 12 عامًا.

وقال المشاط إن "شعبنا أقام الحجة منذ ما يقارب 12 عامًا، والنصر حليفه بإذن الله"، معتبرًا أن "الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقًا لا يساوي شيئًا".

وأضاف أن "موقفنا حق ومطالبنا عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا"، موجهًا رسالة إلى "العدو السعودي" بالقول: "لن ينفعكم من يُمنيكم الأماني الكاذبة".

وشدد المشاط على أن "ما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار الوهم والسراب"، موجهًا "كل الشكر والإعزاز لقواتنا المسلحة المقتدرة والمنضبطة".

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن مهدي المشاط
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