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فلسطين

إحراق منازل وإقامة بؤر استيطانية جديدة.. اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة والقدس
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فلسطين

إحراق منازل وإقامة بؤر استيطانية جديدة.. اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة والقدس

2026-07-25 20:36
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تواصلت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني، يوم السبت 25 تموز/يوليو 2026، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ حيث استهدفت الهجمات منازل المواطنين والممتلكات والأراضي الزراعية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ثمانية مواطنين أصيبوا جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية فرعتا شرق قلقيلية، بالتوازي مع هجوم آخر استهدف قرية جيت بالمنطقة نفسها. 

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون صهاينة منزل المواطن الفلسطيني المسن صبيح غيث (80 عامًا) في قرية بيرين، حيث دمروا محتوياته وهدموا جدرانه الداخلية بعد احتجاز المسن في إحدى الزوايا وإجباره على المراقبة.

وفي إطار تسريع التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال المنطقة، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة بين عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال نابلس، بالإضافة إلى إقامة بؤرة "رعوية" على أراضي المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي نابلس التي فرض الاحتلال عليها حصارًا، أضرم مستوطنون النار في منازل يقطنها أطفال، واقتلعوا مئات أشجار الزيتون بحماية قوات الاحتلال في قرى تل وبورين ومادما. 

وفي تجمع جبع بالقدس، تصدى الأهالي لهجوم مجموعات من المستوطنين ونجحوا في إفشاله ومنعهم من إلحاق الأضرار بالممتلكات، بالتزامن مع محاولات لإغلاق الطرق ورشق مركبات المواطنين بالحجارة.

تأتي هذه الاعتداءات امتدادًا لموجة التصعيد الميداني التي أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة العشرات جراء هجمات جرت بحماية وإسناد من جيش الاحتلال في نابلس.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية مستوطنون الاعتداءات الإسرائيلية
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