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إيران

بقائي: لضرورة بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية
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إيران

بقائي: لضرورة بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية

2026-07-25 21:32
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على الموقف الإيراني تجاه التطورات في اليمن، مشددًا على أن الأزمة اليمنية لا حل عسكريًا لها.

وأوضح بقائي ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية ومنع تصاعد انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن العودة للحوار وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها هما السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على أمن المنطقة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن القلق إزاء استمرار الحصار المفروض على اليمن الذي يشكل سببًا رئيسيًا للأزمة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية، داعيًا إلى رفع جميع القيود بشكل كامل وتسهيل وصول المواطنين اليمنيين إلى احتياجاتهم الأساسية.

وأشار بقائي إلى أن السياسات الأميركية التدخلية والاستفزازية في المنطقة أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة، مؤكدًا أن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحققا من خلال الحوار والتعاون والتفاهم بين دولها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحه بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم أي مبادرة بناءة أو جهد يسهم في دفع الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

الكلمات المفتاحية
اليمن ايران إسماعيل بقائي
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