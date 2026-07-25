تواصلت في مدينة كربلاء المقدسة أعمال مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي في نسخته الخامسة، وسط تأكيد واسع من الشخصيات والوفود المشاركة على ربط القضية الفلسطينية بالنهضة الحسينية ومبادئ الإصلاح ورفض الظلم والطغيان.

وأكد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد جواد العبايجي، أن انعقاد المؤتمر يأتي استلهامًا للقيم التي حملها الإمام الحسين (عليه السلام) في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تمثل امتدادًا للنهضة الحسينية في مواجهة الظلم، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد الكيان "الإسرائيلي" يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

من جانبه، أوضح المنسق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عبد اللطيف الحاج، أن صرخة الفلسطينيين تتشابه مع نداء الإمام الحسين (عليه السلام) في مواجهة الاستكبار، داعيًا إلى توحيد الجهود الإعلامية وبناء سردية صادقة تعتمد الشهادات الميدانية للتصدي لحملات التضليل.

وفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، من محاولات طمس الهوية والتاريخ عبر سياسات التطبيع، مؤكدًا أنه لا "سلام" أو أمن في المنطقة مع استمرار الاحتلال.

بدوره، دعا آية الله علي رضا أعرافي إلى توحيد الصفوف وإقرار وثيقة مشتركة تتضمن برنامجًا عمليًا لدعم المقاومة، وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان "الإسرائيلي" وإغلاق سفاراته.

كذلك، أشار رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي، السيد عبد القادر الحسني الآلوسي، ومتحدث دار الإفتاء العراقية، الشيخ عامر البياتي، إلى أن التصدي لتحريف الحقائق والتطبيع واجب ديني وإنساني، مؤكدَين الموقف الصامد للشعب الفلسطيني ورفض التنازل عن أرضه.

وشهد المؤتمر شهادات حية، أبرزها كلمة هنادي زياد، باسم عوائل شهداء غزة، والتي شددت فيها على أن الشهداء ليسوا أرقامًا وأن غزة تخوض معركة الدفاع عن الحقيقة الرقمية والإنسانية، فيما عبر عضو برلمان موزمبيق، محمد ياسين، عن كون فلسطين قضية كل حر في العالم، مؤكدًا أن الحرية الشاملة لا تتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني لحريته الكاملة.

وانطلقت، اليوم السبت 25 تموز/يوليو، في مدينة كربلاء المقدسة أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي، بمشاركة وفود وشخصيات من دول مختلفة، لبحث دور الإعلام وصياغة الرواية في نصرة القضية الفلسطينية، واستلهام مبادئ الثورة الحسينية في مواجهة التضليل وصناعة الوعي.

واستُهلت أعمال المؤتمر بالجلسة الرسمية الأولى التي تضمنت كلمات للجهات الراعية والمنظمة والوفود المشاركة، أعقبتها جلسة بعنوان "شهادات حيّة.. الرواية الحقيقية من أرض الواقع"، عرض خلالها عدد من ذوي الشهداء، والأسرى المحررين، والجرحى، والصحفيين الوافدين من فلسطين شهادات موثقة حول الأحداث الميدانية.

ومن المقرر أن يُختتم اليوم الأول بزيارة اختيارية إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة الوفود إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، يليها استقبال رسمي من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، ثم الاستماع إلى كلمة دينية وأداء صلاة الظهر جماعة في الصحن الحسيني الشريف، على أن تُختتم الفعاليات بالمشاركة في إطلاق موكب "نداء الأقصى" على طريق الزائرين بين النجف وكربلاء.

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