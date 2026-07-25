وجّه مدير مؤسسة "بالستين أيد" (Palestine Aid) الخيرية، الناشط الإيرلندي المناصر لفلسطين، فرا هيوز، رسالة تضامن قوية ومؤثرة إلى أهالي قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر "نداء الأقصى" في مدينة كربلاء، مستندًا إلى تجربته الشخصية الحديثة في التعرض للاختطاف والاحتجاز في عرض البحر.

وفي تصريحات لوكالة unews على هامش المؤتمر، اليوم السبت 25 تموز/يوليو، استعرض هيوز تفاصيل مشاركته ضمن أسطول الصمود العالمي، حيث تعرض للاختطاف والاحتجاز لمدة 36 ساعة على متن سفينة، قبل أن يتم نقله إلى سجن "كيتسوت" شديد الحراسة لمدة 24 ساعة إضافية.

ووصف هيوز هذه التجربة القاسية بأنها استجابة مباشرة للنداءات اليائسة القادمة من قطاع غزة، حيث يتساءل السكان بحرقة أين العالم وأين الإنسانية؟

وأعرب مدير المؤسسة الخيرية "بالستين أيد" التي نجحت في توفير 320,000 وجبة غذائية ميدانيًا في قطاع غزة في الفترة الممتدة من آذار/مارس 2024 إلى آذار/مارس 2026 عن شعوره بالتقصير لعدم تقديم المزيد، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القطاع.

وقال هيوز مؤكدًا على موقف التضامن الميداني: "يجب علينا جميعًا أن نسعى لإنهاء الإبادة الجماعية ودعم حق المقاومة بموجب القانون الدولي ومقاومة الظلم"، مشددًا على أنه يقف مع محور المقاومة كما يقف مع الشعب الفلسطيني، لتسلط هذه التصريحات الضوء على الدور المستمر لحركات التضامن الدولية في نقل معاناة المحاصرين في غزة والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

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