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إيران

حرس الثورة يعلن تدمير 11 مقاتلة ومروحية أميركية خلال 15 يومًا
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إيران

حرس الثورة يعلن تدمير 11 مقاتلة ومروحية أميركية خلال 15 يومًا

2026-07-25 22:15
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أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني اللواء حسين محبي، في تصريح لوكالة "تسنيم"، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت خلال 15 يومًا من القتال 11 مقاتلة ومروحية أميركية على الأرض في أثناء وجودها داخل القواعد الأميركية.

وأضاف محبي، أنه تم تدمير 17 طائرة مسيّرة للاستطلاع والعمليات، مشيرًا إلى أن من بينها 8 طائرات مسيّرة جديدة غير مستخدمة سابقًا.

وأكد المتحدث باسم حرس الثورة تدمير مقاتلة أميركية من طراز "F-15"، وطائرة من طراز "P-8"، إضافةً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز "C-17"، و8 طائرات مخصصة للتزود بالوقود جوًا.

بدوره، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، إنّ "الضربات المتواصلة والموجّهة التي يشنّها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو، والثأر لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد (في جنوب إيران)".

وأضاف ذو القدر، في رسالة اليوم السبت (25 تموز/يوليو 2026)، أنّ "كلَّ عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أميركي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأردف قوله: "إنّ الضربات المتواصلة والمسدَّدة لمقاتلينا هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة".

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